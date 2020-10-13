Воркутинца посадили за то, что он убил знакомого шваброй

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В Воркуте 22-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 38-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в августе 2019 года. Фигурант выпивал с 38-летним знакомым. Между ними произошел конфликт, и злоумышленник начал бить мужчину руками, ногами и шваброй. В результате пострадавший скончался. От полученной закрытой тупой травмы живота потерпевший скончался.

Суд приговорил воркутинца к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание северянин будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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