За вечер в Сыктывкаре два автобуса попали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 12 ноября, в Сыктывкаре произошли два ДТП с участием маршрутных автобусов, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в 18:00. НефАЗ ехал по 54 маршруту по Октябрьскому проспекту в сторону 1-й Промышленной. В районе дома №373 по Октябрьскому проспекту водитель резко затормозил, и из-за этого упал 34-летний пассажир. В результате пострадавший получил ушиб грудины. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Второе ДТП произошло в 21:10 на Сысольском шоссе. автобусом ПАЗ ехал по маршруту №17 в сторону улицы Пермской. Поворачивая налево, водитель автобуса не предоставил преимущество ВАЗ-2110, который двигался навстречу. В результате 39-летний водитель «десятки» получил ушибы кистей рук, ног и травмы головы. Пострадавшего увезли в больницу.

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