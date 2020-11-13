В Коми могут отказаться от строительства ледовых городков

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Парламентарии республики Коми задумались о целесообразности строительства ледовых городков в период пандемии коронавируса. По их мнению, горки станут центром притяжения многих жителей городов, что повлечет за собой рост заболеваемости covid-19.

Напомним, что сейчас в Коми действует запрет на культурно-массовые мероприятия. Пока он действует до 15 декабря 2020 года, однако дата может изменится.

«Ранее в Москве введены ограничения до 15 января. Новогодних гуляний там не будет. Это скажется на работе предпринимателей. Мы хотели выяснить, а что поэтому поводу думают в Коми. Как мэры собираются работать? Мы все готовимся к Новому году и понимаем, что в городках будет массовое скопление людей. Давайте в эти дни еще раз соберемся и обсудим, что является предпосылками к скачкам заболеваемости в новогодние праздники», - цитирует слова председателя Госсовета Коми Валентины Жиделевой «Комиинформ».

Парламентарий намерена вновь поднять этот вопрос сегодня в ходе обсуждения госпрограммы по теме культуры.

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