В Воркуте восстановили освещение во дворах и улицах

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В Воркуте устраняют неисправности дворового освещения, сообщили в местной администрации. В мэрию города поступило 106 обращений с просьбой решить проблему со светом на улицах и дворах.

Сотрудники управления городского хозяйства и благоустройства провели проверку всех обращений, параллельно велась работа с управляющим компаниями города и поселков.

«В настоящий момент устранены нарушения в работе дворового освещения по 89 обращениям, по 17 обращениям направлены письма в управляющие компании о необходимости устранения неисправностей в срок до 13 ноября. По истечении указанного срока специалисты УГХиБ проведут повторный выезд по адресам, где были выявлены нарушения», - рассказали в пресс-службе мэрии Воркуты.

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