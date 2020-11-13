В Сыктывкаре откроется детский сад на 84 места

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Новый детский садик откроет свои двери для 84 детей, проживающих в жилом комплексе «Атлантида», сообщили в мэрии Сыктывкара. Сейчас застройщик ведёт отделку помещений «под ключ».

Предполагается, что филиал детского сада номер 23 будет работать для детей в возрасте до трёх лет. Отмечается, что малышей распределят в три группы.

Общая площадь объекта 850 квадратных метров. В каждой группе предусмотрены отдельные входы, раздевалки, игровые и спальные помещения. Также здесь будет установлены системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Кроме этого, на придомовой территории завершается оборудование прогулочных площадок с навесами и игровыми элементами.

Как пояснило руководство образовательного учреждения, сейчас активно ведется набор персонала.

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