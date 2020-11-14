Житель Усть-Куломского района по первой просьбе отдал мошенникам 401 тысячу

Фото: архив КП

Житель Усть-Куломского района на днях стал заложником своей же доверчивости. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются списать с его счетов деньги. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести средства на безопасные счета и продиктовал ему пять номеров телефонов.

Мужчина не стал проверять информацию и сразу отправился в банкомат, а далее по частям перевел мошенникам 401 000 рублей, думая, что тем самым спасает свои средства от несанкционированных списаний.

Впоследствии телефоны «банкиров» оказались недоступны. А в банке сельчанину пояснили, что сотрудники учреждения не просили его переводить средства на так называемые «резервные» счета. Мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Установлено, что номера телефонов, с которых совершались звонки, зарегистрированы в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе. Они уже успели «засветиться» в пяти аналогичных схемах обмана двух жителей Ухты, жителей Усть-Вымского района, Сыктывкара и Усинска, сообщает пресс-служба МВД по Коми

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