Под Выльгортом Nissan врезался в «семерку»: погиб водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 15 ноября, под Выльгортом столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ-2107, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15:40 на трассе «Вятка». 39-летний мужчина ехал за рулем Nissan Qashqai со стороны Сыктывкара в сторону Кирова. На 780- километре дороги иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «семеркой».

В результате ДТП погиб 70-летний водитель «Жигулей». От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Его 65-летняя пассажирка была госпитализирована с переломом четырех ребер со смещением, переломом грудины и гидротораксом. Кроме того, у 40-летней пассажирки Nissan Qashqai диагностирован ушиб грудины. Госпитализация женщине не потребовалась.

Водитель иномарки к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Стаж управления авто с 2001 года.

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