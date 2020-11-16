В Печоре брат и сестра ограбили 81-летнюю парализованную пенсионерку

В момент ограбления хозяйка жилья проснулась и стала кричать. Фото: из архива "КП"

Брат и сестра из Печоры предстанут перед судом за разбойное нападение на парализованную пенсионерку, сообщает республиканская прокуратура.

Ночью 18 января 2020 года нетрезвые родственники, 31-летний мужчина и его 34-летняя сестра, искали способ раздобыть денег для того, чтобы прикупить алкоголя. И вдруг сообщники вспомнили, что их мать ухаживает за парализованной 81-летней женщиной и решили поживиться её накоплениями, для чего тайком взяли ключ от квартиры пенсионерки.

Злоумышленники не знали номера нужной квартиры, поэтому начали подбирать, проверяя каждую дверь. Сначала нашли подъезд, а затем и квартиру. В момент ограбления хозяйка жилья проснулась и стала кричать. Чтобы заставить ее замолчать, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по лицу кулаком, а также ножкой от табуретки - женщина потеряла сознание. Когда она очнулась, сестра нападавшего с силой сдавила потерпевшей шею, переломив хрящ, и перекрыла доступ воздуха в лёгкие, от чего пенсионерка вновь потеряла сознание.

Завладев деньгами и имуществом на сумму свыше 35 тыс. рублей, злоумышленники покинули место преступления. Утром пострадавшую от нападения женщину обнаружила сиделка, которая вызвала скорую помощь, однако спасти жизнь потерпевшей не удалось.

Совершившие преступления брат и сестра - ранее неоднократно судимы за совершение преступлений корыстной направленности, кроме того, мужчина в момент нападения находился под административным надзором.

Печорская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Органом предварительного расследования брат и сестра обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Кроме того, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

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