В Коми подростка будут судить за то, что он украл у деда полмиллиона

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывдинском районе 16-летнего подростка обвиняют в том, что он украл у своего деда 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе. На тот момент фигуранту было 15 лет. Подросток украл 500 тысяч рублей, которые его 59-летний дедушка хранил под матрасом в пакете. Взяв деньги, юный житель Коми купил автомобиль ВАЗ-2107, смартфон, часы, наушники и другое.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подросток признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело направили в суд.

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