В Сыктывкаре работница банка украла более 21 млн рублей

Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми

В Сыктывкаре появилась своя Луиза Хайруллина, которая известна похищением около 25 млн рублей из банка. Жительница Коми не уступила своей коллеге из Башкирии в размерах украденного - она вынесла из банка чуть более 21 млн рублей.

Суд установил, что женщина крала средства в течение шести лет. К тому же, пользуясь своим положением она попыталась придать пропаже огромной сумме денег правомерный характер.

«Для легализации этих денег злоумышленница совершила финансовые операции, которые заведомо для неё маскировали связь похищенных денег с преступным источником их происхождения. Обвиняемая сфальсифицировала гражданско-правовые основания возникновения прав владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами. Сотрудница банка провела финансовые операции и другие сделки на сумму 12 514 817,53 рублей», - рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Учитывая все предъявленные доказательства, суд вынес решение приговорить бывшую сотрудницу банка к 7 годам лишения свободы. Свое наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

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