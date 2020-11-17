Житель Коми получил годы «строгача» за дачу взятки полицейскому

Фото: Ryan Miguel Capili

Житель Печоры отправился на два года в колонию строго режима, передает Прокуратура Республики Коми. Мужчина был пойман на взятке полицейскому.

Как установил суд, в середине августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина двигался на автомобиле по автодороге Изъяю – Озерный Печорского района, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. Мужчина не хотел лишаться водительских прав на два года и предложил решить вопрос «по-другому» и протянул 20 тысяч рублей полицейскому. Пьяного водителя сразу же задержали.

«Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал в полном объеме. Согласившись с государственным обвинителем, суд признал взяткодателя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - пресс-служба Прокуратуры Республики Коми.

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