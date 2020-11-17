В Сыктывкаре ООО не заплатило 47 миллионов в качестве налогов

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Сыктывкаре бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, фигуранты не платили налог на прибыль и НДС в период с марта 2014 по март 2016 года. Для этого они вносили в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджет не поступило более 47 миллионов рублей.

Суд приговорил руководителей ООО к 3 годам и на 2,5 года условно. Кроме того, с подсудимых взыскали ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу.

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