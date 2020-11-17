Воркутинец вступился за даму и убил бутылкой из-под шампанского

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Восемь лет лишения свободы получил по приговору суда 59-летний житель Воркуты за то, что вступился за женщину и нанес её обидчику смертельный удар.

В июне 2019 года в квартире жилого дома фигурант в компании 46-летнего знакомого и женщины распивал спиртное. В какой-то момент мужчина оскорбил женщину. В ответ фигурант нанес ему удар бутылкой из-под шампанского по голове. Потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы скончался.

Отбывать немалый срок воркутинец будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следком по Коми.

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