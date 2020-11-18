Жителя Коми будут судить за то, что он избивал беременную сожительницу

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В Усть-Куломском районе 22-летнего местного жителя обвиняют в том, что он систематически избивал свою беременную сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, неоднократно судимый мужчина в течение полугода проживал со своей сожительницей. Начиная с февраля 2020 года, он стал систематически избивать женщину. При этом злоумышленника знал при, что она ждет от него ребенка.

Однажды в фигурант ударил женщину кулаком в область грудной клетки. В результате пострадавшая получила перелом ребра. Эти действия квалифицируются как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В дальнейшем мужчина систематически избивал женщину. Спустя полгода потерпевшая решила расстаться с ним. Однако и после этого обвиняемый пришел в ее дом и снова применил к ней силу. Всего в деле насчитывается шесть эпизодов рукоприкладства.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако от дачи показаний отказался. Уголовное дело направлено в суд.

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