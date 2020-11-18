В Сыктывкаре спасатели перевозят детей и продукты на переправе в Алешино

Фото: Владимир Шешкунас для "Комиинформ"

На переправе в Алёшино складывается неблагоприятная обстановка из-за природных условий. В связи с ледоставом на реке Вычегда прекратились пассажирские перевозки по маршруту «Алешино – Седкыркещ». Оставшихся людей должен был перевести катер на воздушной подушке "Кайман". Катер выехал на место, но не успел к пассажирским рейсам автобуса.

Как сообщает столичная мэрия, сейчас на месте работаю спасатели. Они перевозят в поселок школьников и продукты питания для детского сада. Работы будут продолжены до темноты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре закрыли переправу в Алёшино из-за ледостава (подробности)