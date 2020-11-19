В Сыктывкаре произошли серьезные кадровые перестановки

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Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова приняла кадровые решения в отношении руководства МКП «Жилкомсервис». По ее признанию «последней каплей» стала ситуация накануне, которая произошла на переправе в «Алешино – Седкырещ».

«Руководство предприятия не смогло оперативно отреагировать на заранее известную ситуацию с началом ледостава, не обеспечив вовремя подмену парома «Усть-Сысольск» катером на воздушной подушке. В результате жители заречных посёлков, в особенности дети, были вынуждены длительно ожидать перевозки на берегу. В связи с недоработками со стороны Управления ЖКХ считаю абсолютно правильным решение выделить пассажирские перевозки в отдельное направление деятельности и создать Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи, которое начнет работу с января 2021 года», – отметила Н.Хозяинова.

Кроме того, руководством муниципалитета Управлению ЖКХ указано на недостатки в работе в части ослабления контроля за деятельностью подведомственного предприятия, что привело к системным сбоям в организации пассажирских перевозок речными судами в течение последнего года.

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