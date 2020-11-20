В Сыктывкаре пройдут массовые рейды ГИБДД

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В Сыктывкаре анонсировали массовые рейды ГИБДД, которые пройдут в рамках профилактического мероприятия «Тонировка». Сотрудники постовых служб будут дежурить 24 и 25 ноября на улицах города.
Напомним автомобилистам, что лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. За нарушение полагается штраф – 500 рублей.
«Все предметы, ограничивающие видимость и обзор водителя, существенно влияют на безопасность дорожного движения, поэтому их установка и эксплуатация запрещена законом», - отметили в ГИБДД.
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