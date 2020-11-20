Из-за непогоды в Усинске закрыли аэропорт

Фото: Управление ГО и ЧС АМО ГО "Усинск"

В пятницу, 20 ноября, в связи с ухудшением погодных условий в Усинске закрыли аэропорт. Об это сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Ориентировочно до 15:00 20 ноября в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, угрожающими безопасности полетов закрыт для приема и отправки воздушных судов аэропорт города Усинск, говорится в сообщении.

Однако в ближайшее время улучшения погоды не прогнозируется. Так, в субботу, 21 ноября, ожидается усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-18 м/с. Жителям Усинска рекомендуют соблюдать меры безопасности.