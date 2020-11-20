В Сыктывдинском районе Коми будут судить мужчину, убившего свою жену

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Фото: из архива "КП"

Перед судом предстанет 61-летний житель Сыктывдинского района по обвинению в гибели супруги, сообщает СУ СК РФ по РК.

В августе этого года в частном доме в поселке Шыладор во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 51-летней женой произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину ножом в ногу. В результате повреждения крупных кровеносных сосудов началась массивная кровопотеря, от которой потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ)).

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