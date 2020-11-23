В Коми объявили конкурс видеороликов ко Дню матери

Министерство труда, занятости и соцзащиты Коми и региональное отделение «Союза женщин России» объявили о республиканском конкурсе видеороликов «Дорогие наши мамы».

В номинация «Золотые строки о маме» детям предлагает прочитать стихотворения или отрывков из произведений известных авторов, посвященных мамам.

А в номинация «Моя мама» - создать видеорассказ о матери, который может быть в виде интервью, репортажа, видеоклипа и т.д.

Конкурсные работы следует направлять на электронный адрес: omo@socialkomi.ru с 20 ноября по 2 декабря 2020 года.

Подведение итогов конкурса запланировано на 10 декабря, результаты будут опубликованы в официальной группе Регионального центра социальных технологий в социальной сети «ВКонтакте». Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

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