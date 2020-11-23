В Печоре неизвестные подожгли торговый павильон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 22 ноября, в Печоре произошел пожар в торговом павильоне, причиной случившегося стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в пять утра. На улице Советской загорелся торговый павильон. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 5.48. Пламя повредило железобетонное строение павильона на площади 30 квадратных метров.

На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники. Выяснилось, что причиной возникновения пожара стал поджог.

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