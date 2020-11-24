«Природа. Традиции. Люди»: в Томске открылась фотовыставка к 100-летию Коми

Фото: Министерство культуры, туризма и арх. дела Коми

Очередная фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», посвященная 100-летию образования Республики Коми, открылась в аэропорту «Томск».

Благодаря фотоисториям каждый россиянин почувствует силу величественной горы Манарага, увидит Девственные леса Коми, незабываемое северное сияние и одно из семи чудес России — столбы выветривания Маньпупунёр, уверены организаторы фотопроекта.

«Аэропорт – это ворота в любую часть света, он нередко становится началом дороги для путешественников. Уверен, что выставка будет пользоваться популярностью и станет отправной точкой, вдохновит людей на открытия, позволит прикоснуться к частичке неизведанного Севера, даст энергию для новых свершений и путешествий», - отметил директор аэропорта Томска Антон Перфильев.

На выставке будут представлены 10 работ талантливых фотографов, сумевших запечатлеть ту самую изюминку земли Коми. Проект «Природа. Традиции. Люди» можно будет увидеть на территории ж/д вокзалов, крупнейших аэропортов и выставочных площадках России до середины декабря.

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