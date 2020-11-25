Три браконьера наловили в заповеднике Коми хариуса на уголовное дело

В ОМВД России по Инте поступили материалы от сотрудников Печорского филиала национального парка «Югыд ва», составленные на трех местных жителей.

В ходе рейдового мероприятия инспекторы учреждения патрулировали реку Косью и заехали на лодке на территорию Интинского района, где увидели трех мужчин в лодке. При себе у граждан были удочки. Такие орудия лова в расчехленном виде насторожили проверяющих. Лицензии на добычу водных биоресурсов на особо охраняемой территории у мужчин не было.

Далее инспекторы обследовали берег реки и обнаружили неподалеку от местонахождения лодки пластиковый короб с рыбой. При просмотре и пересчете выяснилось, что в ящике 132 особи хариуса. Позднее было установлено, что данный улов принадлежит мужчинам.

Рыболовами оказались жители Печорского и Интинского районов. Все трое дали признательные показания. Общая сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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