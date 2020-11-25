Житель Коми пытался выгородить своего приятеля, который избил его железной трубой

Позвонивший потерпевший утверждал, что около 4 утра его избили железными трубами. Фото: pexels.com

В Коми мужчина может отправиться за решетку из-за желания выгородить своего товарища. Правда, перед этим его друг избил 32-летнего обвиняемого железными трубами.

Все произошло еще в прошлом году в декабре. На номер «112» позвонил мужчина и рассказал, что его сильно избили. На вызов оперативно отреагировали полицейские и выехали на место происшествия. Правда, потерпевший рассказал им совершенно иное, чем спасателям.

«Сообщение поступило от оператора службы «112», и позвонивший потерпевший утверждал, что около 4 утра его избили железными трубами. Однако приехавшим на вызов сотрудникам полиции он сообщил, что травмы получил по собственной неосторожности», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.

Как оказалось, мужчина солгал о происхождении травм. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший не мог сам нанести себе такие травмы, а значит, был кто-то еще.

«Было установлено, что мужчине причинен вред здоровью средней тяжести, и что этот вред причинен по вине третьих лиц. Таким образом, ложные показания избитого, с помощью которых он выгораживал своего знакомого, были опровергнуты, а дознавателем районного ОВД было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования лжесвидетель стал давать правдивые показания и рассказал об избившем его человеке», - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан человек, который «заминировал» торговый центр в Сыктывкаре

Подозреваемый объясняет, что неудачно пошутил (подробности)