Наказали похитителей песка на сельхозземлях под Ухтой

В мае этого года специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Коми в районе пст. Гердъель г. Ухта на земельном участке сельскохозяйственного назначения был обнаружен карьер. В границах карьера два котлована, образовавшихся в результате вывоза песка. Участок принадлежит на праве собственности ООО «Комилэн».

В 2013 году данный земельный участок вошел в «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается».

Разработка карьеров на землях сельхозназначения является грубейшим нарушением закона.

3 июля ООО «Комилэн» было признано виновным, назначен административный штраф в размере 30000 рублей. Предприятие пыталось обжаловать данное решение, но Верховный суд Коми его подтвердил. Постановление вступило в законную силу, сообщает Россельхознадзор по Коми.

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