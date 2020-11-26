Фото: ГУ МВД России по РО

В среду, 25 ноября, в Усть-Вымском районе автомобиль ГИБДД улетел в кювет. Об этом сообщает БНК.

По словам очевидцев, днем полицейская «Лада Гранта» оказалась в кювете возле деревни Вогваздино в Усть-Вымском районе. Судя по снимку, в результате ДТП повреждены передняя часть автомобиля и проблесковые маячки. Подробности случившегося пока выясняются. В управлении ГИБДД по Коми отметили, что в результате случившегося никто не пострадал.

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