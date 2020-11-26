В Сыктывкаре 6-летняя девочка выпрыгнула со второго этажа горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Коми

В четверг, 25 ноября, в сыктывкарском поселке Краснозатонский загорелся дом, со второго этажа выпрыгнула шестилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 13.04. В двухэтажном деревянном доме, расположенном в Продольном переулке загорелась квартира, расположенная на втором этаже. Внутри находилась девочка. По словам ребенка, мать ненадолго вышла из дома по делам, и в это время произошло короткое замыкание в одном из бытовых электроприборов. Это привело к пожару.

Девочка испугалась, что не сможет покинуть квартиру через дверь. Поэтому она открыла окно и выпрыгнула со второго этажа. К счастью, в это время рядом находился мужчина, который поймал девочку на руки и передал скорой. Ребенка увезли в больницу. Выяснилось, что девочка отделалась испугом и несколькими синяками.

В это время 30 жильцов дома своевременно эвакуировались. Огонь удалось потушить в 14:35 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания квартира повреждена на площади 8 м². задействованы 21 пожарный и 6 единиц техники.

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