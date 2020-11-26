Житель Сосногорска грозил прийти в полицию с гранатой и все взорвать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске 30-летний местный житель позвонил в полицию с угрозами прийти в полицию с гранатой и все взорвать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

После этого звонка полицейские усилили пропускной режим и вскоре установили личность звонившего. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина решил вступиться за товарища, которого ранее правоохранители задержали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В телефонном разговоре житель Сосногорска сначала стал высказывать претензии, а затем заявил о намерении прийти в отдел с гранатой.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Мужчина признался в содеянном, и его отпустили под подписку о невыезде.

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