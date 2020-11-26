Житель Коми забил до смерти родного дядю

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Кровавая драма разыгралась в одном из жилых домов Удорского района, унесшая жизнь местного жителя. Мужчина погиб от рук своего родного 21-летнего племянника. О подробностях происшествия рассказали в региональном Следкоме.

По данным следствия, в августе текущего года на лестничной площадке подъезда дома по улице Трофимовой села Кослан пьяные родственники поссорились. Слово за слово и в дело пошли кулаки. Молодой человек, имеющий навыки рукопашного боя, ударил 41-летнего мужчину кулаком в голову. Удар был такой силы, что дядя парня упал замертво. Позже экспертиза установит, что у погибшего была закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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