Сыктывкарка обвинила человека в изнасиловании: ее судили за ложный донос

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 32-летнюю местную жительницу признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле. Пьяная женщина обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали. При этом горожанка назвала человека, который якобы совершил это преступление. Была проведена проверка, которая показала, что женщина лжет. Оказалось что сыктывкарка решилась на такой шаг из-за ссоры с этим человеком.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми может попасть за решетку за ложный донос

Его действия сложно объяснить логически (подробнее)