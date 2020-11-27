Решилась судьба скандального аварийного дома в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Ветхий дом по улице Клары Цеткин, 78 в Сыктывкаре наконец снесли. Об этом сообщили в городской администрации.

Дом был признан аварийным еще десять лет назад. Власти города хотели снести здание и переселить жильцов, однако некоторые квартиранты наотрез отказались покидать жилище. И вот, через десяток лет, они приняли решение отступить.

«Жильцы одной из квартир в течение этого времени не соглашались с предлагаемыми условиями переселения, снос затянулся на столь длительный срок из-за судебных разбирательств. В настоящее жильцы этого дома переселены», - пояснили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что помимо этого дома до конца года будут демонтированы еще два аварийных дома. Речь идет о домах по улице 28-ой Невельской дивизии, 65 и улице Свободы, 18.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы аварийного дома живут в ужасных условиях. А теперь они обязаны платить большие деньги за одну горящую в подъезде лампочку (подробности)