Волонтеры "Ухтаспас" ищут пропавшую в Коми молодую женщину

Фото: "Ухтаспас"

В субботу, 28 ноября, волонтеры некоммерческой организации "Ухтаспас" совместно с полицей Сосногорска и добровольцами из числа местных жителей продолжают поиски Ульяны Помыткиной.

Поиски жительницы Сосногорска начались 25 ноября, после того, как муж Ульяны Помыткиной заявил, что супруга не вернулась домой. Уже несколько дней поисковые группы прочесывают местность

28 ноября они обследовали гаражные массивы, железнодорожные пути, заброшенные строения, берег реки, постройки и жилые массивы, а также лесные массивы, Но пока ни самой пропавшей, ни ее вещей обнаружить не удалось. Поиски будут продолжены. Все, кто может и хочет к ним присоединиться, свяжитесь с группой Автономная некоммерческая организация "Ухтаспас" в соцсети «ВКонтакте».

Кого разыскивают: Помыткина Ульяна Николаевна

Дата рождения: 24.08.1984

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Была одета: пальто черного цвета в зеленую крапенку с меховым воротников черного цвета, темные сапоги, темные брюки либо джинсы, шапка светло-розового цвета.

Всех кто владеет информацией о местонахождении У. Помыткиной, просьба сообщить по телефонам ОМВД России по г. Сосногорску: 88214950701 или 89640448711, 89042203505.

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