Покатался на колонию: усинец дважды заимствовал чужие авто

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Приговором Усинского городского суда Республики Коми от 25 ноября 2020 года признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем, без цели хищения).

Судом установлено, что осужденный дважды, умышлено, без цели хищения, использовал не принадлежащие ему автомобили для поездок по улицам города Усинска, не имея на то соответствующего разрешения и доверенности собственника. Путем свободного доступа, осужденный проникал в салон и заводил двигатель ключом, находящимся в замке зажигания.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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