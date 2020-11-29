Как управляющую компанию заставили отремонтировать три дома в Вуктыле

Бездействие управляющей компании может привести к несчастным случаям по причинам попадания осадков на электропроводку в доме, а также неисправности вентиляционной системы при использовании в быту газа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решениями Вуктыльского городского суда ООО «Вуктылжилинвест» обязано немедленно выполнить текущий ремонт в домах №11, 12, 13 по улице Печорской города Вуктыла.

Государственная жилищная инспекция по городу Вуктылу обратилась с двумя исковыми заявлениями к ООО «Вуктылжилинвест» об обязании выполнения текущего ремонта вентиляционных шахт домов № 11 и № 13 по улице Печорской города Вуктыла и об обязании выполнения текущего ремонта кровли дома № 12 по улице Печорской города Вуктыла.

В судебном заседании установлено, что согласно протоколам Общих собраний собственников помещений, проведенных в форме очно-заочного голосования, ООО «Вуктылжилинвест» в 2015 году выбрано управляющей компанией в домах, находящихся по адресам: город Вуктыл, улица Печорская, дом 11, 12 и 13.

По итогам проверок в адрес ООО «Вуктылжилинвест» по данным домам в 2019 году выдавались предписания о выполнении ряда работ по ремонту. ООО «Вуктылжилинвест» заявлялись ходатайства о переносе сроков исполнения предписаний, которые управляющей компании удовлетворялись, сроки исполнения предписаний переносились.

В результате проведенных внеплановых выездных проверок в сентябре и октябре 2020 года установлены факты частичного неисполнения управляющей компанией выданных предписаний.

Представитель истца ходатайствовал об обращении решений суда к немедленному исполнению, поскольку при отрицательных температурах производство наружных видов работ представляется затруднительным, кроме того, бездействие управляющей компании может привести к несчастным случаям по причинам попадания осадков на электропроводку в доме, а также неисправности вентиляционной системы при использовании в быту газа.

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