Больше месяца в Усинске ищут исчезнувшую из дома пенсионерку

Фото: vk.com

Волонтеры и полиция Усинска продолжают поиски Татьяны Витальевны Буртовской (Гулиной) 1958 года рождения. Она вышла из дома в микрорайоне Пионерный 23 октября и по настоящее время ее местонахождение неизвестно, сообщают в группе «Хорошие люди Усинска».

По обновленным данным, может быть одета как на фото: меховая шапка-ушанка коричневого цвета, черный пуховик, брюки свободного покроя черного цвета.

Может нуждаться в медицинской помощи. Возможно, дезориентирована.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по номерам: полиция -112, 02; волонтеры – 89635570154.

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