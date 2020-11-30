Воркутинка на «Ладе» врезалась в столб: пострадали три человека

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В воскресенье, 29 ноября, в Воркуте ВАЗ-21099 врезался в столб, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23.00 на улице Комарова. 33-летняя женщина ехала за рулем ВАЗ-21099 в сторону улицы Ленина. Напротив дома №15 она не справилась с рулевым управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в столб.

В результате ДТП водитель получила ушиб грудной клетки. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась. У 28-летней девушки, находившейся на переднем пассажирском сиденье, диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ссадины, рваную ушибленную рану колена. Находившийся на заднем пассажирском сиденье 27-летний молодой человек получил ушибленную рану лба. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

За нарушения правил дорожного движения водителя семь раз привлекали к ответственности, из них трижды - в течение года. Стаж управления авто с 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Жешарте «семерка» врезалась в «шестерку» и МАЗ: пострадали двое (подробнее)