Жители Сыктывкара не могли получить пеленки, пока не вмешалась прокуратура

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В Сыктывкаре прокуратура защитила права двух горожан с инвалидностью. Как сообщили в ведомстве, жители Сыктывкара обязаны получать льготное технические средства реабилитации, однако с этим возникли проблемы, и в срок впитывающие простыни и пеленки доставлены не были.

В ходе проверки установлено, что Региональное отделение Фонда социального страхования по Коми с декабря 2019 года по сентябрь 2020-го не обеспечивало инвалида первой группы предусмотренными его индивидуальной программой реабилитации впитывающими простынями и пеленками.

В такую же ситуацию попала семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид. Родственники, не дождавшись положенных им средств, обратились за помощью в прокуратуру.

«В ходе рассмотрения гражданских дел ответчик предпринял меры по восстановлению законности. По итогам прокурорского вмешательства оба заявителя обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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