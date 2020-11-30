Что известно о новом главе ГИБДД по Сыктывкару Сергее Зорине

Сергей Зорин

Согласно приказу министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского с 1 декабря 2020 года начальником ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару назначен майор полиции Сергей Юрьевич Зорин. Алексей Туров, ранее возглавлявший отдел, перешел в столичную полицию на должность начальника тыла, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Сергей Зорин: биография нового главы ОГИБДД по Сыктывкару

Сергей Юрьевич Зорин родился 26 ноября 1980 года в г. Сумгаит Республики Азербайджан. Имеет высшее образование, в 2014 году окончил Московский финансово-юридический университет по специальности «юриспруденция».

На службу в органы внутренних дел С. Зорин пришел в 2008 году стажером по должности инспектора (дорожно-патрульной службы) отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по г. Волгограду. Здесь Сергей Юрьевич проработал на различных должностях до 2019 года, после чего был назначен начальником отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» Калининградской области.

В сентябре 2020 года Серей Зорин стал командиром отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.

Имеет медаль МВД России «За отличие в службе» 3 степени.

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