Росгвардейцы в Сыктывкаре задержали пьяного во время церковной службы

Фото: Росгвардия по Коми

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Коми задержали в одной из церквей Сыктывкара пьяного мужчину.

Во время проведения церковной службы он вел себя неадекватно, чем и вызвал гнев и опасения работников культа. Один из них нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно приехала группа задержания вневедомственной охраны, которая и задержала нарушителя.

По факту нарушения общественного порядка проводится проверка, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшный пожар произошел в Воркуте: в огненной ловушке оказались три человека (подробности)