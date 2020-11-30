Какую зиму ожидают синоптики в Коми

Фото: Павел Сидоров

Завтра, 1 декабря, первый день календарной зимы. Синоптики до сих пор раздумывают насчет прогноза на месяц, но дали предварительный прогноз на зиму в Коми.

По прогнозу Гидрометцентра России в целом за 6 месяцев холодного периода (октябрь - март) температурный фон на территории Республики Коми ожидается около или выше средних многолетних значений. В октябре, в январе и в марте средняя температура воздуха ожидается близкой к норме. Выше средних многолетних значений средняя месячная температура воздуха ожидается в ноябре, декабре и феврале. Надо отметить, что в декабре средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в декабре 2019 года. В феврале и марте ниже, чем в феврале и марте 2020 года.

Климатическая норма: в декабре: -12...-17С; в январе: -15...-18С, на северо-востоке до -20С; в феврале: -13... -16С, на северо-востоке -18...-21С.

Такой расклад с многочисленными оговорками( что закономерно, так как чем длительнее период, тем менее достоверен прогноз) дают синоптики Коми ЦГМС.

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