Коми получит 200 миллионов на выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коми получит 199 миллионов 832 тысячи рублей на специальные выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Всего на эти цели регионам направят еще 10 миллиардов рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

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