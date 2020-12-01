Стая волков терроризирует маленькое село в Коми

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Пять диких волков держат в страхе маленькое село в Коми. Жители райцентра Визинга неоднократно становились свидетелями того, как животные убегали с растерзанной тушей домашних зверей.

По словам местного активиста Романа Павленко, волки почти каждую ночь спускаются со Звенигородской горки и разбиваются в поисках добычи. Они не боятся людей, отмечает мужчина. Так, один волк и вовсе гулял по центру села.

– Полицейский патруль видел и саму стаю, и как через некоторое время волк с центра тащит свою добычу. К сожалению, на вопрос, почему не применили оружие, сказали, что пока нет угрозы жизни для человека, стрелять не имеют права, - цитирует слова активиста «Комиинформ».

В местной администрации заверили, что у них четко отложенный алгоритм действий в таких ситуациях: очевидцы сообщают о местонахождении животных в полицию, а дежурный уже передает сообщение в Общество охотников и рыболовов, которые определяют порядок действий.

Всего в 2020 году было поймано 15 волков.

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