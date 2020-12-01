В Коми мужчину посадили за то, что он до смерти избил собутыльника

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Жителя Троицко-Печорского района признали виновным в том, что он до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

В мае 2020 года мужчины выпивали, и между ними возник конфликт. Подсудимый как минимум четыре раза ударил собутыльника ногами по туловищу и конечностям, а также столько же раз – кулаками в голову. В результате пострадавший скончался.

В суде злоумышленник заявил, что ударил собутыльника только три-четыре раза. Мужчина исключил, что его знакомый мог от этого умереть. Подсудимый также заявил, что убивать знакомого не хотел. Мужчина заявил, что следователь неправильно излагал показания в протоколах его допроса, а также высказал сомнения относительно правильности выводов судебно-медицинского эксперта. Фигурант также говорил о возможной причастности к смерти потерпевшего других лиц.

Суд отверг показания подсудимого, данные им в суде, и принял показания, которые тот давал в мае в ходе предварительного расследования, поскольку они признаны достоверными и подтверждаются совокупностью других доказательств.

В суде отметили, что это не первый раз, когда житель Коми до смерти избивает человека. Ранее он был осужден за аналогичное преступление. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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