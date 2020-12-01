Огромного волка поймали в Коми прямо в поселке

Это тот самый волк. Фото: vk.com

О том, что житель Коми поймал волка на петлю прямо в местечке Ачим в поселке Емва, рассказали в соцсети «ВКонтакте». Охотник добыл зверя 26 ноября. Пойманный зверь весит, как сообщили очевидцы, около 90 килограммов.

Этого волка заметили в поселке давно. А один из местных жителей использовал классическую охотничью ловушку – петлю. По сути, это капкан, только вместо захлопывающихся железных «челюстей» - петля из стального же, как правило, троса.

Волк попался в нее на улице в поселке, непосредственно рядом с жилыми домами.

«Полностью одобряю поступок этого человека, и очень жаль, что не указывается его фамилия. Таких настоящих охотников народ должен знать! Поймав этого волка в капкан, он может быть спас чью-то жизнь. Ведь этот волк пришел в черту города не для того, что бы покрасоваться, а для того что бы найти себе жертву для кормежки», - пишет в комментариях Юрий Аверкиев.

Другие комментаторы опасаются, что человеку грозит штраф за охоту без лицензии. А третьи напоминают, что охотникам, избавившим от опасных зверей, наоборот, положена премия.

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