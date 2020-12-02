В Сыктывдинском районе исчезнет ЗАГС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественники пожаловались на закрытие с 1 января 2021 года загса в Сыктывдинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Получив сообщение от общественников, врио руководителя администрации района Любовь Доронина встретилась с и. о. министра юстиции республики Алексеем Осташовым. Он представил проект постановления правительства Коми о создании с 1 января следующего года межтерриториального отдела записи актов гражданского состояния города Сыктывкара и Сыктывдинского района.

Такое решение приняли из-за удобного географическое расположение Сыктывдинского района – вокруг Сыктывкара, наличие хорошей транспортной доступности населенных пунктов. Прием граждан будет проводиться в двух имеющихся помещениях территориальных отделов: во Дворце бракосочетания г. Сыктывкара (Бабушкина, 10) и во Дворце обрядов Эжвинского района г. Сыктывкара (проспект Бумажников, 30).

Оба помещения полностью соответствуют требованиям предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Внутри помещения оборудованы местами для ожидания, информирования, приема заявителей, в том числе имеются залы для государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. На прилегающей территории есть места для парковки автомобилей. В шаговой доступности располагаются остановки общественного транспорта, отделения банков для оплаты государственной пошлины. Кроме того, полномочиями на государственную регистрацию рождения, установления отцовства, регистрации брака, смерти наделены сельские поселения Зеленец, Палевицы, Пажга и Шошка.

При этом в 2020 году 181 акт гражданского состояния жителями «северного куста» были зарегистрированы именно в отделе загс Эжвинского района, а в Зеленце только 9. Этому послужила близость Дворца обрядов Эжвинского района, а также само здание и помещения Дворца – с парадной лестницей, по которой молодожены и их гости могут эффектно пройтись, современные с хорошим ремонтом залы, зоны для фотосессий. Вместе с тем данные государственные полномочия будут реализовываться этими поселениями и далее.

Как передает БНК, региональными министерствами юстиции и экономического развития с 1 мая 2021 года будет реализовываться проект по регистрации рождения и смерти через МФЦ.

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