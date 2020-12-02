Жителям Коми рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа

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Текущее время года – идеальная пора, чтобы сделать прививку от гриппа, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.

– Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остается вакцинация. Она не только предохраняет от заболевания гриппом, но и от возможных серьёзных осложнений - пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты, синуситы, отиты, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Сейчас в республике растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Только за минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 10 429 человек, в том числе детей – 3 971. Среди заболевших – 38,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, 61,9% - взрослое население.

В ведомстве также раскрыли планы по вакцинации жителей Коми. Так, в предэпидемический сезон этого года планируется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска», то есть 492 284 человека, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

Сейчас от гриппа привилось около 43,6% населения Коми.

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