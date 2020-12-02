Сыктывкарский памятник вошел в список самых необычных памятников России

Фото: pressrkomi

Памятник сапогам первопроходцев — строителей Эжвы, что находится в Сыктывкаре, вошел в топ-100 самых необычных архитектурных скульптур в России. Рейтинг был составлен сервисом поездок и путешествий Туту.ру, который и объявил конкурс на самый необычный памятник.

Жители Коми могут принять участие в голосование и вывести «сапоги» в финал конкурса «СкульпТУТУра», для этого нужно лишь проголосовать в социальных сетях. Сделать это можно здесь.

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