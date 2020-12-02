Благодаря соцсетям в Сыктывкаре оштрафовали водителя, который чуть не сбил детей

Фото: из архива КП

Благодаря видео в соцсетях в Сыктывкаре оштрафовали водителя, который не пропустил детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Видео появилось в сети 24 ноября. На кадрах было видно, как водитель грузовика не пропустил детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Благодаря видео сотрудники ГИБДД нашли нарушителя.

Выяснилось, что инцидент произошел 24 ноября. Сыктывкарец ехал по улице Трактовой. Подъезжая к пешеходному переходу, он увидел, как водитель грузовика «Скания» чуть не сбил группу детей, переходящих дорогу по «зебре». Только чудом удалось избежать трагедии. Нарушителем оказался мужчина 1967 года рождения. На него составили административный протокол. Согласно законодательству, водителя могут оштрафовать на 2500 рублей.

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