Двое сыктывкарцев дважды пытались взорвать банкоматы

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В Сыктывкаре 26-летний и 27-летний местные жители дважды пытались взорвать банкоматы, злоумышленников оставили под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Молодые люди хотели взорвать банкомат, чтобы украсть оттуда деньги. Жители столицы Коми тщательно готовились к совершению преступления, изучая способы вскрытия сейфов и запорных устройств. Прежде чем осуществить задуманное, злоумышленники покупали старые сейфы, чтобы потренироваться на них. Вскрывать сейфы им удавалось примерно за три минуты.

В августе сообщники решили применить полученные знания. В пригороде Сыктывкара молодые люди в круглосуточном отделении банка попытались вскрыть банкомат, взорвав его. Внутри находилось более миллиона рублей, но взять эти деньги сыктывкарцам не удалось, поэтому они в спешке покинули место преступления. Спустя месяц они предприняли очередную попытку кражи денег в банкомате, и вновь неудачно.

Спустя некоторое время сообщников нашли полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу в особо крупном размере». Суд поместил фигурантов под домашний арест.

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