Вертолетные перевозки в два района Коми стартуют 3 декабря

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

Вертолетные перевозки в труднодоступные населенные пункты Ижемского и Троицко–Печорского районов начнутся с четверга, 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Новые авиамаршруты организованы правительством республики и АО «Комиавиатранс» на период распутицы, а также при отсутствии иного транспортного сообщения вертолетами Ми–8. Расписание сформировано до конца декабря, и билеты уже в продаже.

3, 10, 17 и 24 декабря рейсы будут выполняться по маршруту «Ухта – Троицко–Печорск – Приуральский – Троицко–Печорск – Ухта». Вертолет будет вылетать из Ухты в 8:00. 5, 12, 19 и 26 декабря будут выполняться по маршруту «Ухта – Койю – Ижма – Койю – Ухта», вылет из Ухты в 8.30.

Дальнейшее расписание сформируют по итогам осуществления перевозок исходя из пассажиропотока и мнения жителей Ижемского и Троицко– Печорского районов. Полеты зависят от погодных условий и наполняемости вертолета.

Что же касается цен, то например, стоимость перелета пассажира без багажа из Ухты в Приуральский составит 3500 рублей, из Троицка-Печорска в Приуральский – 1244 рубля; из Ухты в Койю – 1700 рублей, а из Ижмы в Койю – 1300 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижемском районе запустят вертолетное сообщение с отдаленными селами

Они будут летать по двум маршрутам (подробнее)